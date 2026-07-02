Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Η ημέρα του τελικού
Την προκήρυξη για το Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης σεζόν ανακοίνωσε η ΕΠΟ, γνωστοποιώντας παράλληλα την ημέρα που θα διεξαχθεί ο τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μέσω ανακοίνωσης, η ΕΠΟ έκανε γνωστή την προκήρυξη για το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2026-27, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 22 Μαΐου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου και η League Phase στις 3 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά:
1ος προκριματικός γύρος (11/08/2026): Ομάδες Super League 2 & Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών ομάδων.
2ος προκριματικός γύρος (17-19/08/2026): Ομάδες Super League 2 ή, Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ομάδων και 9 ομάδες της Super League 1.
League Phase
- 1η αγωνιστική (01-03/09/2026)
- 2η αγωνιστική (08-10/09/2026): Αγωνίζονται μόνο οι ομάδες που παίζουν UEL GS.
- 3η αγωνιστική (15-17/09/2026): Αγωνίζονται όλοι εκτός των ομάδων που παίζουν UEL GS.
- 4η αγωνιστική (27-29/10/2026)
- 5η αγωνιστική (02/12/2026): Θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ημέρα.
Play offs (22-23/12/2026)
Προημιτελικοί (12-14/01/2027)
Ημιτελικοί
1η αγωνιστική (02-04/02/2027)
2η αγωνιστική (09-11/02/2027)
Τελικός: 22 Μαΐου 2027