Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Η ημέρα του τελικού

Μέσω ανακοίνωσης, η ΕΠΟ έκανε γνωστή την προκήρυξη για το Κύπελλο Ελλάδας της σεζόν 2026-27, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 22 Μαΐου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Αυγούστου και η League Phase στις 3 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά:

1ος προκριματικός γύρος (11/08/2026): Ομάδες Super League 2 & Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών ομάδων.

2ος προκριματικός γύρος (17-19/08/2026): Ομάδες Super League 2 ή, Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ομάδων και 9 ομάδες της Super League 1.

League Phase

1η αγωνιστική (01-03/09/2026)

2η αγωνιστική (08-10/09/2026): Αγωνίζονται μόνο οι ομάδες που παίζουν UEL GS.

3η αγωνιστική (15-17/09/2026): Αγωνίζονται όλοι εκτός των ομάδων που παίζουν UEL GS.

4η αγωνιστική (27-29/10/2026)

5η αγωνιστική (02/12/2026): Θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ημέρα.

Play offs (22-23/12/2026)

Προημιτελικοί (12-14/01/2027)

Ημιτελικοί

1η αγωνιστική (02-04/02/2027)

2η αγωνιστική (09-11/02/2027)

Τελικός: 22 Μαΐου 2027