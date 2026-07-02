Παναθηναϊκός: Κάτω από ακραίες συνθήκες συνεχίζεται η δουλειά στο Άπελντορν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τους παίκτες του να... ξεμουδιάζουν στον πρώτο φιλικό αγώνα για την νέα σεζόν, βγάζοντας αρκετά συμπεράσματα αναφορικά με τη συνέχεια της δουλειάς στην προετοιμασία.

Οι «πράσινοι» σήμερα το πρωί προπονήθηκαν κανονικά, με τον τεχνικό της ομάδας να ρίχνει το βάρος στην τακτική.

Το πιο ενδιαφέρον νέο είναι πως μπήκαν σε πρόγραμμα με μπάλα και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, οι Στέφαν Ντε Φράι και Έλμιν Ράστοντερ, όπως επίσης και ο Σιρίλ Ντέσερς.

Παράλληλα, έφτασαν στο Άπελντορν ο CEO της ΠΑΕ, Στέφανος Γιουρέλης, αλλά και ο Δ’ αντιπρόεδρος, πρέσβης και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, Τάκης Φύσσας.

Αμφότεροι θα παρακολουθήσουν από κοντά τις υπόλοιπες ημέρες των προπονήσεων, αλλά και το φιλικό με τον Άγιαξ, ενώ θα έχουν διαρκή επικοινωνία με το ποδοσφαιρικό τμήμα και θα ενημερωθούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο «Τριφύλλι».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντοορν, υπό καταρρακτώδη βροχή.

Όσοι αγωνίστηκαν για ένα ημίχρονο ή περισσότερο στο χθεσινό φιλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή το πρωί».