Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Οδεύει προς Λας Πάλμας ο Μπετανκόρ»

Χωριστούς δρόμους αναμένεται να ακολυθήσουν Χεφτέ Μπετνακόρ και Ολυμπιακός, με τον Ισπανό επιθετικό και πρώην πρώτο σκόρερ της Super League να μην υπολογίζεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει και της φετινής περιόδου.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο 32χρονος φορ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Λας Πάλμας, ενώ φέτος με την φανέλα της Αλμπαθέτε κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές με απολογισμό 18 γκολ.

Για τον ίδιο η προοπτική να μετακομίσει στους «νησιώτες» φαντάζει πρώτης τάξεως ευκαιρία, με την Λας Πάλμας να μην καταφέρνει πέρυσι στο τέλος να πάρει την άνοδο για την La Liga.