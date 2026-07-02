· Παναθηναϊκός

Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα παίκτη. 

Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διεθνής αμυντικός και ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα συνεχίσει στον Σύλλογο αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Σκουμπάκης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που και την νέα σεζόν θα είμαι μέλος της ομάδας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταφέρουμε μαζί να κατακτήσουμε τον κάθε μας στόχο»

COMMENTS
LATEST NEWS
17:56 SUPER LEAGUE

LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

17:25 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε τον Ντιαλό μέχρι το 2029

17:23 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μόρις

17:10 OPINION

Οι ξεκάθαρες ιδέες του Νίστρουπ, ο... άλλος Αντίνο, ο αεράτος Γιάγκουσιτς και ο Μπινιάρης!

16:44 EUROLEAGUE

ΜακΙντάιρ: «Ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, ανυπομονώ να σας δω»

16:21 SUPER LEAGUE 2

Παρελθόν από την Καλαμάτα ο Οικονόμου - Ανακοινώθηκε από τον Πανσερραϊκό

16:19 EUROLEAGUE

Νέα μεγάλη διάκριση για τον Παναθηναϊκό: Δεύτερο σερί χρυσό βραβείο στο Devotion Marketing Award

16:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Η ημέρα του τελικού

15:52 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: Κάτω από ακραίες συνθήκες συνεχίζεται η δουλειά στο Άπελντορν

15:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί

15:50 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid)

15:48 ΣΠΟΡ

Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας