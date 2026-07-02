Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!

Ο διεθνής αμυντικός και ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα συνεχίσει στον Σύλλογο αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Σκουμπάκης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που και την νέα σεζόν θα είμαι μέλος της ομάδας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταφέρουμε μαζί να κατακτήσουμε τον κάθε μας στόχο»