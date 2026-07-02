Νέα μεγάλη διάκριση για τον Παναθηναϊκό: Δεύτερο σερί χρυσό βραβείο στο Devotion Marketing Award

Νέα μεγάλη διάκριση για τον Παναθηναϊκό AKTOR και το τμήμα μάρκετινγκ της ομάδας.

Για δεύτερη σερί χρονιά οι «πράσινοι» κατέκτησαν το χρυσό βραβείο στα «Devotion Marketing Award» της Euroleague λόγω της εξαιρετικής λειτουργίας του Club 1908, αλλά και τη γενικότερη δουλειά στην εμπλοκή των οπαδών, την παραγωγή εκδηλώσεων και τη συνεργασία με μεγάλα brands.

Το βραβείο για τον Παναθηναϊκό παρέλαβαν οι Γιάννης Λυράς (Επικεφαλής Χορηγιών και Εταιρικών Συνεργασιών), Θάνος Μπίχτας (Επικεφαλής Μάρκετινγκ) και Απόστολος Λιόγκας (Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Euroleague Basketball ανέδειξε τις ομάδες Παναθηναϊκός AKTOR Athens, Βαλένθια και Παρί ως νικητές του βραβείου Devotion Marketing Award 2025-26 στα Euroleague Basketball Business Workshops, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική δουλειά στην εμπλοκή των οπαδών, την παραγωγή εκδηλώσεων και τη συνεργασία με μεγάλα brands.

Χρυσό Βραβείο Αφοσίωσης: Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει επεκτείνει την ψηφιακή πλατφόρμα φιλάθλων του, CLUB 1908, σε σχεδόν 300.000 εγγεγραμμένα μέλη σε 77 χώρες από την έναρξή της τον Νοέμβριο του 2024. Η εφαρμογή λειτουργεί πλέον ως ο κεντρικός κόμβος του συλλόγου για τους οπαδούς παγκοσμίως, με περισσότερες από 422.000 εγκαταστάσεις και πάνω από 80.000 μηνιαίους ενεργούς χρήστες, οι οποίοι έχουν κατά μέσο όρο σχεδόν τρία λεπτά ανά συνεδρία.

Πριν από το CLUB 1908, οι οπαδοί αλληλεπιδρούσαν με τον σύλλογο μέσω ξεχωριστών πλατφορμών έκδοσης εισιτηρίων, φυσικών καταστημάτων εμπορευμάτων, κοινωνικών καναλιών και αυτόνομων προωθητικών ενεργειών. Η εφαρμογή τα ενοποίησε όλα σε ένα ενιαίο περιβάλλον, συνδυάζοντας την έκδοση εισιτηρίων, τα εμπορεύματα, τις ανταμοιβές επιβράβευσης, την gamification, το περιεχόμενο της ημέρας αγώνα, τις προσφορές συνεργατών και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες του συλλόγου σε ένα μέρος.

Η πλατφόρμα έχει διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της, φτάνοντας στο μέγιστο των 623 ημερήσιων εγγραφών και διατηρώντας έναν μέσο ρυθμό 222 νέων εγγραφών ανά ημέρα, αντανακλώντας τη συνεπή αλληλεπίδραση πολύ πέρα ​​από την αρχική περίοδο κυκλοφορίας της.

Ασημένιο Βραβείο Αφοσίωσης: Βαλένθια

Η Βαλένθια σηματοδότησε τα εγκαίνια του Roig Arena με μια γιορτή σε όλη την πόλη, η οποία βασίστηκε σε μια Ζώνη Φιλάθλων ανοιχτής πρόσβασης, μια συμβολική τελετή έναρξης, ζωντανή ψυχαγωγία, ψηφιακό περιεχόμενο και συντονισμένες ενεργοποιήσεις χορηγών. Η εκδήλωση προσέλκυσε 14.606 θεατές στο στάδιο και περισσότερους από 9.100 επιπλέον επισκέπτες, δημιουργώντας μια διαδικτυακή εμβέλεια που ξεπέρασε τις 517 εκατομμύρια εμφανίσεις.

Αυτή η υψηλή προσέλευση και προσδοκία μετατράπηκαν επίσης σε επιπλέον έσοδα από εισιτήρια, εμπορεύματα και φαγητό και ποτό. Πέρα όμως από τα οικονομικά αποτελέσματα, η εκδήλωση καθιέρωσε το Roig Arena ως το νέο σπίτι της Valencia Basket και δημιούργησε ένα κλιμακωτό μοντέλο για μελλοντικές εμπειρίες αγώνων.

Χάλκινο Βραβείο Αφοσίωσης: Παρί

Η Παρί συνεργάστηκε με δύο μεγάλα στούντιο ψυχαγωγίας για αποκλειστικές ενεργοποιήσεις εντός έδρας αγώνων αυτή τη σεζόν: την Disney, για την κυκλοφορία του «Tron: Ares» τον Οκτώβριο, και τη Sony Pictures, για το «GOAT» τον Φεβρουάριο. Οι συνεργασίες αυτές διεύρυναν την εμβέλεια του συλλόγου σε οικογένειες, νεότερο κοινό και οπαδούς της ψυχαγωγίας που δεν είχαν ασχοληθεί προηγουμένως με το μπάσκετ.

Και οι δύο δραστηριότητες προκάλεσαν σημαντική κάλυψη από τον Τύπο και τα ΜΜΕ πέρα ​​από το παραδοσιακό κοινό μπάσκετ του συλλόγου, ενισχύοντας τη θέση της Paris Basketball στο σημείο τομής του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Το ψηφιακό περιεχόμενο πριν από την εκδήλωση οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις εισιτηρίων και στους δύο αγώνες, με μέρος της επένδυσης να κατευθύνεται στην παραγωγή παραστάσεων και στις δραστηριότητες των οπαδών.

Η Euroleague Basketball συγχαίρει τις νικητήριες ομάδες και αναγνωρίζει όλες τις ομάδες για τις προσπάθειές τους στο μάρκετινγκ αυτή τη σεζόν».