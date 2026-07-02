ΜακΙντάιρ: «Ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, ανυπομονώ να σας δω»

Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ την Πέμπτη (2/7).

Ο 32χρονος άσος έστειλε μέσω των social media το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους των Πειραιωτών, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

«Γεια σε όλους, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ εδώ. Θέλω απλά να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας, ανυπομονώ να σας δω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας και τα λέμε σύντομα!», είπε χαρακτηριστικά ο ΜακΙντάιρ.

Τη φετινή σεζόν με τα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα, ο ΜακΙντάιρ είχε κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ ανά αγώνα.