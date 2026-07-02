· Άρης

Άρης: Ανακοίνωσε τον Ντιαλό μέχρι το 2029

Ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Άρη.

Άρης: Ανακοίνωσε τον Ντιαλό μέχρι το 2029
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης του Άρη για τα τρία επόμενα χρόνια θα είναι ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Mamadou Sanoussi Diallo, όπως είναι το πλήρες όνομά του, με μεταγραφή από την FC Nordsjaelland.

Ο 20χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού (γεννήθηκε στις 29/05/2006) υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο νεαρός Ιβοριανός μέσος αγωνίζεται -κυρίως- ως κεντρικός χαφ, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στην ομάδα από την Δανία μετακόμισε το 2024 από τη φημισμένη ακαδημία ποδοσφαίρου Right to Dream, που εδρεύει στην Γκάνα».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:56 SUPER LEAGUE

LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

17:25 SUPER LEAGUE

Άρης: Ανακοίνωσε τον Ντιαλό μέχρι το 2029

17:23 GREEK BASKET LEAGUE

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μόρις

17:10 OPINION

Οι ξεκάθαρες ιδέες του Νίστρουπ, ο... άλλος Αντίνο, ο αεράτος Γιάγκουσιτς και ο Μπινιάρης!

16:44 EUROLEAGUE

ΜακΙντάιρ: «Ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, ανυπομονώ να σας δω»

16:21 SUPER LEAGUE 2

Παρελθόν από την Καλαμάτα ο Οικονόμου - Ανακοινώθηκε από τον Πανσερραϊκό

16:19 EUROLEAGUE

Νέα μεγάλη διάκριση για τον Παναθηναϊκό: Δεύτερο σερί χρυσό βραβείο στο Devotion Marketing Award

16:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Η ημέρα του τελικού

15:52 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: Κάτω από ακραίες συνθήκες συνεχίζεται η δουλειά στο Άπελντορν

15:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί

15:50 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid)

15:48 ΣΠΟΡ

Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας