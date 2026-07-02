Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Μόρις

Παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μόντε Μόρις, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μόρις αποκτήθηκε μεσούσις της σεζόν από το NBA και τους Ιντιάνα Πέισερς, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, χάνοντας την θέση του στο βασικό ροτέισον της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια, μετρώντας κατά μέσο όρο 4.4 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του”.