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Ντουμπάι: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ ανακοίνωσε η Ντουμπάι, με τον Αμερικανό γκαρντ να ανανεώνει για τρία χρόνια με την ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα.

Ντουμπάι: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ
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Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Ντουμπάι έβαλε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ανανεώνοντας για ακόμη τρία χρόνια με την ομάδα από τα Εμιράτα.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 6,1 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague.

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