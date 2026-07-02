Ντουμπάι: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ

Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της Ντουμπάι έβαλε ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ανανεώνοντας για ακόμη τρία χρόνια με την ομάδα από τα Εμιράτα.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 6,1 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague.