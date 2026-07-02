· Απόλλων Πατρών

Απόλλων Π. : «Προσφεύγουμε στο ΑΣΕΑΔ για το θέμα της wild card»

Η ιστορική ομάδα της Πάτρας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ, κατά της απόφασης της ΕΟΚ για wild card στην Elite League.

Απόλλων Π. : «Προσφεύγουμε στο ΑΣΕΑΔ για το θέμα της wild card»
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Ο Απόλλων Πατρών ανακοίνωσε πως έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για το θέμα της αδειοδότησης της Elite League.

Οι Πατρινοί που και στο παρελθόν έχουν καυτηριάσει τις αποφάσεις και τις μεθόδους της ΕΟΚ και του Βαγγέλη Λιόλιου για μία ακόμα φορά ουσιαστικά θέτουν θέμα αδιαφάνειας στις διαδικασίες της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αθλητική κοινή γνώμη, το μπασκετικό κοινό, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ο Σύλλογος μας κατέθεσε Προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) κατά της απόφασης της Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης (wild card) της ΕΟΚ για την συμμετοχή στην Elite League έτους 2026-2027".

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