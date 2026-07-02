Γκόραν Σάσιτς για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ξέρετε άλλον ιδιοκτήτη να έχει ξοδέψει τόσα χρήματα;»

Ο Εxecutive Director της Ένωσης Προπονητών (EHCB), Γκόραν Σάσιτς, με αφορμή την παρουσία στο ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, μίλησε για τις επιχειρηματικές ιδέες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έχουν φέρει γενικότερη ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ανέφερε μιλώντας στη Nova:

«Ξέρετε άλλον ιδιοκτήτη ομάδας να έχει ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινίσει ένα γήπεδο; Ξέρουμε τον Χουάν Ροτζ που έχτισε από την αρχή μια αρένα, αλλά ποιος άλλος ξόδεψε τόσα χρήματα για να την ανακαινίσει; Ποιος άλλος έχει glass-floor; Η Μπάγερν Μονάχου, αλλά το χρησιμοποιεί μόνο για τα ματς πρωταθλήματος. Οπότε στην EuroLeague είναι η μόνη ομάδα που έχει glass-floor. Θυμάστε όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό ο Πινγκ, ο Κινέζος παίκτης; Κανείς δεν το θυμάται. Εγώ όμως το θυμάμαι. Ξέρετε γιατί; Γιατί η EuroLeague χάρη σε αυτό υπέγραψε συμφωνία για τα τηλεοπτικά στην Κίνα. Και άνοιξε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτή την αγορά. Ποιος το κατόρθωσε αυτό; Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θυμάστε όταν ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί να μην μπορεί να παίξει στο ΟΑΚΑ. Και ο Δημήτρης ρώτησε αν μπορεί να παίξει στη Ρόδο, στην Κρήτη και σε άλλες τοποθεσίες; Πάντα έλεγα στους ελληνικούς και του τουρκικούς συλλόγους να έρθουν να παίξουν στο Βερολίνο. Έχω μεγαλώσει εκεί και ξέρω ότι οι ομογενείς θα πλήρωσαν οποιοδήποτε ποσό για να δουν τις ομάδες τους. Ξέρετε ότι η ΤΣΣΚΑ έπαιξε δύο ματς στο Καλίνινγκραντ. Οπότε αυτές είναι ιδέες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Και είναι μόνο μερικές από πολλές που έχω στη λίστα μου».

Παράλληλα, o κ. Σάσιτς αναφέρθηκε και στις επαφές του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τη δική του στενή σχέση με τον Σέρβο προπονητή:

«Όταν έμαθα για την κίνηση αυτή, πριν το πληροφορηθεί ο κόσμος, για τις οικογένειες μας ήταν σαν μια… βάφτιση ή ένας γάμος για εμάς. Ήταν τόσο σημαντικό για εμάς. Υπάρχει μια ιδιαίτερη οικογενειακή σχέση με τον Ομπράντοβιτς. Περίμενα πάνω από μια δεκαετία να γίνει αυτή η κίνηση, όπως και πολύς κόσμος.

Ημουν πριν το Final Four εδώ και όλοι ξέρουν πόσο κοντά είμαι στον Ζέλικο. Πάντα έλεγα πρέπει να ξέρετε πως λειτουργεί ο Ομπράντοβιτς. Ο Ζέλικο δε θα έκανε ποτέ μία κίνηση αν δεν είχε ολοκληρωθεί η συνεργασία μιας ομάδας με τον προηγούμενο προπονητή.

Συνάντησα τον μάνατζέρ του λίγες ώρες πριν μαζί με τον κ. Γιαννακόπουλο και εκεί του έγινε η πρόταση. Εκείνη την στιγμή ο Ομπράντοβιτς σκεφτόταν τι μπορεί να γίνει. Ηταν αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συζήτησης με τον κ. Γιαννακόπουλο και εκεί έγινε η τελική κίνηση. Του μίλησα και μια μέρα πριν για θέματα της δουλειάς. Όχι για το μπάσκετ, τι να του πω εξάλλου εγώ για το μπάσκετ. Έκανε πολύ καλές κινήσεις ο κ. Γιαννακόπουλος, είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι».