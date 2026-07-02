Αποθέωση Πλατινί για Ολίσε: «Έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά»

Σε συνέντευξή του στην L'Équipe, ο τρεις φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», Μισέλ Πλατινί, αποθέωσε τον 23χρονο άσο της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Ολίσε ως τον νέο «μαέστρο» της εθνικής Γαλλίας, επισημαίνοντας την καθοριστική του συμβολή στην πορεία των «μπλε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ολίσε πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά, έχοντας ήδη μοιράσει πέντε ασίστ, επίδοση που τον φέρνει δεύτερο στη σχετική λίστα όλων των εποχών σε μία διοργάνωση Μουντιάλ, πίσω μόνο από τις έξι ασίστ του Πελέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Οι δηλώσεις του Πλατινί:

«Έχει πραγματικά όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο τείνει να τοποθετεί τους δημιουργούς στα άκρα: στον σύλλογό του, ο Ολίσε παίζει στη δεξιά πλευρά, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ξέρει επίσης να βγάζει τέτοιες πάσες. Όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν και εδώ φαίνεται η ευφυΐα του προπονητή κατάφερε να προσαρμοστεί στα προσόντα των παικτών του και θα μείνει στην ιστορία ως ο ομοσπονδιακός τεχνικός που έπαιξε ξανά με καθαρό 10άρι. Είναι μια σύνδεση που είχαμε καιρό να δούμε.

Με την ποιότητα των υπόλοιπων επιθετικών και την ικανότητά τους να συνδέονται μαζί του, η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει.

Η πάσα είναι στενά συνδεδεμένη με την κίνηση του επιθετικού και το αντίστροφο. Ξέρουν ότι ο Ολίσε θα τους δει. Ο Εμπαπέ γνωρίζει πολύ καλά πού θα στείλει την μπάλα ο Ολίσε, επειδή μιλούν την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα. Αυτό είναι η ευφυΐα του παιχνιδιού και των παικτών. Και ο Ολίσε ξέρει επίσης ότι οι άλλοι το γνωρίζουν. Είναι μια σύνδεση που δεν βλέπαμε πια συχνά, και ο Ολίσε είναι από τους ελάχιστους που τη φέρνουν ξανά στην επιφάνεια. Άλλωστε, και ο Ντεμπελέ είναι εξίσου ικανός να βγάλει τέτοιες μπαλιές».