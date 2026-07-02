· Γαλλία

Αποθέωση Πλατινί για Ολίσε: «Έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά»

Ο Μισέλ Πλατινί αποθέωσε Μάικλ Ολίσε για τις εμφανίσεις του με την εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026.

Αποθέωση Πλατινί για Ολίσε: «Έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε συνέντευξή του στην L'Équipe, ο τρεις φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», Μισέλ Πλατινί, αποθέωσε τον 23χρονο άσο της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Ολίσε ως τον νέο «μαέστρο» της εθνικής Γαλλίας, επισημαίνοντας την καθοριστική του συμβολή στην πορεία των «μπλε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ολίσε πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά, έχοντας ήδη μοιράσει πέντε ασίστ, επίδοση που τον φέρνει δεύτερο στη σχετική λίστα όλων των εποχών σε μία διοργάνωση Μουντιάλ, πίσω μόνο από τις έξι ασίστ του Πελέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Οι δηλώσεις του Πλατινί:

«Έχει πραγματικά όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο τείνει να τοποθετεί τους δημιουργούς στα άκρα: στον σύλλογό του, ο Ολίσε παίζει στη δεξιά πλευρά, όπως και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ξέρει επίσης να βγάζει τέτοιες πάσες. Όμως ο Ντιντιέ Ντεσάν και εδώ φαίνεται η ευφυΐα του προπονητή κατάφερε να προσαρμοστεί στα προσόντα των παικτών του και θα μείνει στην ιστορία ως ο ομοσπονδιακός τεχνικός που έπαιξε ξανά με καθαρό 10άρι. Είναι μια σύνδεση που είχαμε καιρό να δούμε.

Με την ποιότητα των υπόλοιπων επιθετικών και την ικανότητά τους να συνδέονται μαζί του, η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει.

Η πάσα είναι στενά συνδεδεμένη με την κίνηση του επιθετικού και το αντίστροφο. Ξέρουν ότι ο Ολίσε θα τους δει. Ο Εμπαπέ γνωρίζει πολύ καλά πού θα στείλει την μπάλα ο Ολίσε, επειδή μιλούν την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα. Αυτό είναι η ευφυΐα του παιχνιδιού και των παικτών. Και ο Ολίσε ξέρει επίσης ότι οι άλλοι το γνωρίζουν. Είναι μια σύνδεση που δεν βλέπαμε πια συχνά, και ο Ολίσε είναι από τους ελάχιστους που τη φέρνουν ξανά στην επιφάνεια. Άλλωστε, και ο Ντεμπελέ είναι εξίσου ικανός να βγάλει τέτοιες μπαλιές».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:58 EUROLEAGUE

Γκόραν Σάσιτς για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ξέρετε άλλον ιδιοκτήτη να έχει ξοδέψει τόσα χρήματα;»

19:39 EUROLEAGUE

Sport: «Κλείνει στη Ντουμπάι ο Χεζόνια»

19:21 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απόλλων Π. : «Προσφεύγουμε στο ΑΣΕΑΔ για το θέμα της wild card»

19:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τέταρτο vlog από την Ολλανδία με πρωταγωνιστή Ταμπόρδα (vid)

19:13 MUNDIAL

Αποθέωση Πλατινί για Ολίσε: «Έχει όλα τα προσόντα για να γίνει ένα 10άρι όπως παλιά»

18:54 SUPER LEAGUE

Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

18:49 EUROLEAGUE

Ντίνος: «Ακόμη μεγαλύτερη αξία από τα βραβεία έχουν οι άνθρωποι πίσω από αυτά»

18:46 MUNDOBASKET

LIVE: Ρουμανία - Ελλάδα

18:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το βίντεο από το νέο «Καραϊσκάκης»

18:28 MUNDIAL

Γερμανία: Βλέπει την πόρτα της εξόδου ο Νάγκελσμαν

18:18 EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ

17:56 SUPER LEAGUE

LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας