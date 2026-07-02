Παναθηναϊκός: Το τέταρτο vlog από την Ολλανδία με πρωταγωνιστή Ταμπόρδα (vid)

Ένα ακόμη vlog από την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία δημοσίευσε Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κλέβει αυτή την φορά την παράσταση.

Από τα highlights του βίντεο είναι η επίσκεψη του Λούκας Τσάβες στο κομμωτήριο, αλλά και η αναμέτρηση πινγκ-πονκ.

Δείτε παρακάτω το video: