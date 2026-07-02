Παναθηναϊκός: Το τέταρτο vlog από την Ολλανδία με πρωταγωνιστή Ταμπόρδα (vid)
Το τρίτο του vlog από την προετοιμασία του στην Ολλανδία δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα αυτή τη φορά να πρωταγωνιστεί.
Ένα ακόμη vlog από την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία δημοσίευσε Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κλέβει αυτή την φορά την παράσταση.
Από τα highlights του βίντεο είναι η επίσκεψη του Λούκας Τσάβες στο κομμωτήριο, αλλά και η αναμέτρηση πινγκ-πονκ.
Δείτε παρακάτω το video: