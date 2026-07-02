Sport: «Κλείνει στη Ντουμπάι ο Χεζόνια»

Θολό είναι το τοπίο γύρω από το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, με νέο ισπανικό δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Κροάτης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το rebuild στη Ρεάλ έχει ήδη αρχίσει, με τις δύο πλευρές πλέον να διαπραγματεύονται για τη λύση της συνεργασίας.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχει «εμπόδιο» χρημάτων στην ενίσχυση του ρόστερ της, καθώς φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην EuroLeague της νέας σεζόν, με τον Τσάβι Πασκουάλ να γνωρίζει αρκετά καλά τον Χεζόνια ώστε να τον πείσει να υπογράψει.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 44 εμφανίσεις στη EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 13.3 πόντους, 4.0 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά παιχνίδι, αγωνιζόμενος για 22:36.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα της «Sport»:

«Μια κατάσταση πλήρους αναδιάρθρωσης έχει οδηγήσει τον παίκτη στην απόφαση να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και για να μετακομίσει στην Ντουμπάι θα πρέπει πρώτα να διαπραγματευτεί τη λύση της συνεργασίας του με τη «Βασίλισσα». Το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης για άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, παρά μόνο για ενδεχόμενη μετακίνησή του στο NBA.

Αυτή τη στιγμή, βασικός του στόχος είναι να βρει τον τρόπο να αποδεσμευτεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπου θα συνεργαστεί με έναν προπονητή που γνωρίζει και εμπιστεύεται, τον Τσάβι Πασκουάλ, ενώ θα πλαισιωθεί από παίκτες υψηλού επιπέδου. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχει «εμπόδιο» χρημάτων στην ενίσχυση του ρόστερ της, καθώς φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην EuroLeague της νέας σεζόν».