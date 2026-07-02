LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, σε συνέντευξη Τύπου που διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα ανοίξει τα χαρτιά του, παρουσιάζοντας τα πλάνα για το νέο γήπεδο στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.
Δείτε παρακάτω τη συνέντευξη Τύπου: