LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, σε συνέντευξη Τύπου που διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θα ανοίξει τα χαρτιά του, παρουσιάζοντας τα πλάνα για το νέο γήπεδο στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Δείτε παρακάτω τη συνέντευξη Τύπου: