Οι ξεκάθαρες ιδέες του Νίστρουπ, ο... άλλος Αντίνο, ο αεράτος Γιάγκουσιτς και ο Μπινιάρης!

Τα φιλικά είναι για τους προπονητές και όχι για τους οπαδούς των ομάδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και χρόνια. Όταν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια, τότε αρχίζουν και μετράνε τα αποτελέσματα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-0 την Χέλμοντ Σπορτ με καλή απόδοση στο πρώτο και τοι τελευταίο 20λεπτο, αλλά το βασικό είναι να δούμε τις ξεκάθαρες ιδέες του Νίστρουπ.

Από το πρώτο φιλικό φάνηκε, ότι ο φετινός Παναθηναϊκός του Νίστρουπ θα παίξει με κάτω την μπάλα με ανάπτυξη, που θα αρχίζει από τον τερματοφύλακα, και χτίσιμο της επίθεσης, που θα περνάει από τα στόπερ, τα μπακ, τα χαφ και θα φθάνει ορθολογικά στην επίθεση.

Η γιόμα απαγορεύεται από τον Νίστρουπ και αυτό φάνηκε από το πρώτο λεπτό στο φιλικό και στο διάστημα, που η ομάδα έπαιξε καλά και είχε την κατοχή, που είναι η επιθυμία του Δανού τεχνικού.

Τι είδαμε ακόμα χθες; Την δουλειά, που κάνει στις στημένες φάσεις ο Νίστρουπ με τον συνεργάτη του Μόλκιερ, που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Το πρώτο γκολ μπήκε από κόρνερ του Τσέριν κεφαλιά του Τσιριβέγια και σουτ του Ταμπόρδα μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας.

Το δεύτερο γκολ μπήκε από εκτέλεση φάουλ του Τσέριν, σκριν παικτών του Παναθηναϊκού, που έβγαλαν μόνο του τον Τετέι, που σκόραρε με κεφαλιά.

Και τα δύο γκολ μπήκαν με κομπίνες που μαθαίνουν οι παίκτες στην προπόνηση.

Οσον αφορά τα πρόσωπα από το πρώτο παιχνίδι φάνηκε, ότι ο Αντίνο είναι ένας άλλος παίκτης σε σχέση με πέρυσι και ο Γιάγκουσιτς έπαιξε με άλλον αέρα, διότι βλέπει, ότι ο προπονητής του τον εμπιστεύεται.

Ο Αντίνο πέτυχε δύο ωραία γκολ και είχε μία ωραία ενέργεια, για να βάλει ένα τρίτο και γενικά είχε πολλά κέφια και με την τεχνική του δημιούργησε καταστάσεις στο ένας με έναν.

Ο Γιάγκουσιτς σε θέση δέκα είχε πολύ όρεξη και με μία ποδιά, που έκανε σε αντίπαλο ξεσήκωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που ήταν στο γήπεδο.

Και οι δύο είναι παίκτες και ομάδας και κερκίδας και φαίνεται, ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα πάρει , ότι δεν πήρε πέρυσι από αυτούς. Φέτος το ποδόσφαιρο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός θα είναι ορθολογικό, πέρυσι δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν κάτι σαν ποδόσφαιρο με την γιόμα να είναι μόνιμη και να πονάνε τα μάτια μας. Και το ποδόσφαιρο που ….δεν έπαιζε πέρυσι ο Παναθηναϊκός δεν βοήθησε παίκτες σαν τον Αντίνο να φανεί και τον Γιάγκουσιτς δεν τον …έβλεπε ο Μπενίτεθ.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα βγάλει παιδιά από την Ακαδημία. Ο 17χρονος αμυντικός μέσος Μπινιάρης έπαιξε αρχικά αριστερό μπακ και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε αλλαγή στο 70 και έπαιξε δεξί εξτρέμ. Ειδικά όταν μπήκε και έπαιξε χάφ βοήθησε πολύ την ομάδα και σημείωσε και άλλα δύο γκολ στη συνέχεια.

Ο Μπινιάρης είναι ένα παιδί, με υψηλή τεχνική , ωριμότητα στο παιχνίδι του , που μοιάζει με 25χρονου και σωματοδομή, που είναι ενός έτοιμου παίκτη. Η ομάδα τον πιστεύει, ο Νίστρουπ τον πιστεύει, φέτος θα πάρει ευκαιρίες και του χρόνου θα διεκδικεί θέση βασικού. Διότι το επίπεδό του είναι για τοπ παίκτη.

Και ο Λάβδας ήταν πολύ καλός σαν στόπερ, ενώ ένας άλλος παίκτης που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια είναι ο 17χρονος γκολκίπερ Γείτονας, το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ της ομάδας.