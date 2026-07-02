· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Αποχώρησαν οι Λαπροβίτολα και Φαλ

Παρελθόν από το ρόστερ της Μπαρτσελόνα αποτελούν οι Νίκολα Λαπροβίτολα και Γιουσούφα Φαλ.

Μπαρτσελόνα: Αποχώρησαν οι Λαπροβίτολα και Φαλ
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Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Λαπροβίτολα, βάζοντας τέλος σε μία κοινή πορεία πέντε ετών με τον Αργεντινό γκαρντ.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στην EuroLeague, ο έμπειρος πόιντ γκαρντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 8 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 7.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Παράλληλα, η καταλανική ομάδα ανακοίνωσε και την αποχώρηση του Γιουσούφα Φαλ, ευχαριστώντας τον Γάλλο σέντερ για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Φαλ ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία στην EuroLeague με μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 4.8 μονάδες στο PIR.

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