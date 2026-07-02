· Αγγλία

Μουντιάλ 2026, Αγγλία: Κέιν λαμπρός την «οδηγεί»

Το άστρο του Χάρι Κέιν έλαμψε για ακόμη μια φορά, με τον Άγγλο στράικερ να παίρνει τη χώρα του από το χέρι και να την οδηγεί στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μουντιάλ 2026, Αγγλία: Κέιν λαμπρός την «οδηγεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χάρι Κέιν μας χάρισε ακόμη μια ξεχωριστή παράσταση στο φετινό Μουντιάλ.Το «κανόνι» της εθνικής Αγγλίας ήταν και πάλι εκεί όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στο παιχνίδι κόντρα στο Κονγκό για τους «32».

Με δύο γκολ στο 75' και στο 86', ο 32χρονος επιθετικός γύρισε τούμπα το παιχνίδι, ξελάσπωσε τα τρία λιοντάρια και είναι ο λόγος που αυτή την στιγμή βρίσκονται στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα έφτασε τα πέντε γκολ στο τουρνουά, έχοντας συμβάλλει σε κάτι παραπάνω από τα μισά τέρματα που έχει πετύχει η Αγγλία σε φάση ομίλων και νοκ-άουτ.

Η επόμενη πίστα για την Αγγλία είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη, με τα «Τρία Λιοντάρια» να αντιμετωπίζουν στη φάση των «16» το Μεξικό μέσα στο αήττητο σε 10 αναμετρήσεις Αζτέκα που θα φλέγεται από 80.000 Μεξικανούς.

Ο Κέιν έχει πάρει από το χέρι την Αγγλία, θέλωντας να την οδηγήσει στη γη της επαγγελίας, με το «it's coming home» αυτή την στιγμή να φαντάζει μακρινό.

Τα πέντε γκολ του Κέιν στην διοργάνωση:

COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Η ημέρα του τελικού

15:52 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: Κάτω από ακραίες συνθήκες συνεχίζεται η δουλειά στο Άπελντορν

15:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί

15:50 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid)

15:48 ΣΠΟΡ

Παραμένει «πράσινος» ο Σκουμπάκης!

15:39 BET ON

Μεγάλα ματς στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

15:29 MVP

Το κορυφαίο διαφημιστικό σποτ της ποδοσφαιρικής ιστορίας κράτησε μόλις 10 δευτερόλεπτα

15:27 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Οδεύει προς Λας Πάλμας ο Μπετανκόρ»

15:22 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Αποχώρησαν οι Λαπροβίτολα και Φαλ

15:14 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος και Ομπράντοβιτς στο EHCB Coaches Congress 2026

15:03 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα καλύτερα γκολ της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων (vid)

15:02 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Αγγλία: Κέιν λαμπρός την «οδηγεί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας