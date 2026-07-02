Μουντιάλ 2026, Αγγλία: Κέιν λαμπρός την «οδηγεί»

Ο Χάρι Κέιν μας χάρισε ακόμη μια ξεχωριστή παράσταση στο φετινό Μουντιάλ.Το «κανόνι» της εθνικής Αγγλίας ήταν και πάλι εκεί όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στο παιχνίδι κόντρα στο Κονγκό για τους «32».

Με δύο γκολ στο 75' και στο 86', ο 32χρονος επιθετικός γύρισε τούμπα το παιχνίδι, ξελάσπωσε τα τρία λιοντάρια και είναι ο λόγος που αυτή την στιγμή βρίσκονται στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα έφτασε τα πέντε γκολ στο τουρνουά, έχοντας συμβάλλει σε κάτι παραπάνω από τα μισά τέρματα που έχει πετύχει η Αγγλία σε φάση ομίλων και νοκ-άουτ.

Η επόμενη πίστα για την Αγγλία είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη, με τα «Τρία Λιοντάρια» να αντιμετωπίζουν στη φάση των «16» το Μεξικό μέσα στο αήττητο σε 10 αναμετρήσεις Αζτέκα που θα φλέγεται από 80.000 Μεξικανούς.

Ο Κέιν έχει πάρει από το χέρι την Αγγλία, θέλωντας να την οδηγήσει στη γη της επαγγελίας, με το «it's coming home» αυτή την στιγμή να φαντάζει μακρινό.

Τα πέντε γκολ του Κέιν στην διοργάνωση: