· Βαλένθια

Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Κι

Παρελθόν και επίσημα από την Βαλένθια αποτελεί ο Μπράξτον Κι, με τον Αμερικανό φόργουορντ να συνεχίζει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Κι
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Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μπράξτον Κι ανακοίνωσε η Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να ευχαριστέι τον 29χρονο φόργουορντ για την προσφορά του.

Ο Αμερικάνος αποτέλεσε βασικός πυλώνας στην φετινή πορεία των «πορτοκαλί», φτάνοντας μέχρι το Final Four της EuroLeague, κατακτώντας παράλληλα την ACB.

Ο Κι έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει την υπογραφή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη φετινή σεζόν, ο Κι είχε κατά μεσό όρο 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε 34 παιχνίδια.

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