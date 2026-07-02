Παρελθόν από τη Βαλένθια ο Κι

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μπράξτον Κι ανακοίνωσε η Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να ευχαριστέι τον 29χρονο φόργουορντ για την προσφορά του.

Ο Αμερικάνος αποτέλεσε βασικός πυλώνας στην φετινή πορεία των «πορτοκαλί», φτάνοντας μέχρι το Final Four της EuroLeague, κατακτώντας παράλληλα την ACB.

Ο Κι έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κερδίζει την υπογραφή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη φετινή σεζόν, ο Κι είχε κατά μεσό όρο 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε 34 παιχνίδια.