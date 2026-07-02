Συνεχίζει στον ΟΦΗ ο Αθανασίου

Στον ΟΦΗ θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς οι κυπελλούχοι Ελλάδας συμφώνησαν με τον Ολυμπιακό για την μονοετή επέκταση του δανεισμού του.

Ο 25χρονος αριστερός αμυντικός μετακόμισε στο Ηράκλειο τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από ένα εξάμηνο που έπαιξε -επίσης ως δανεικός- στη Ρίο Αβε, και κατέγραψε 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, βοηθώντας τον Ομιλο να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, καθώς και στην έβδομη θέση της Super League.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας, με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας όσο και στην πορεία του ΟΦΗ στη Stoiximan Super League, με την συμμετοχή στα playoffs 5-8.

Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επιπέδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία ο ΟΦΗ θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή».