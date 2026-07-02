· Βίρτους Μπολόνια

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόμπι Κλίντμαν από το NBA

Η Βίρτους Μπολόνια ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μπόμπι Κλίντμαν.

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόμπι Κλίντμαν από το NBA
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Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόμπι Κλίντμαν (2003, 2.06 μ.), ο οποίος έρχεται απευθείας από το NBA.

Ο 23χρονος Σουηδός φόργουορντ αγωνίστηκε τις τελευταίες δύο σεζόν με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου μέτρησε συνολικά 20 εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 1.9 πόντους και 1.3 ριμπάουντ σε περίπου 6 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στη θυγατρική ομάδα των Πίστονς στη G-League, όπου σε 56 παιχνίδια σημείωσε 12.7 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα, με σχεδόν 30 λεπτά συμμετοχής.

https://www.instagram.com/p/DaSOTdYNq5G/
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