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Ηρακλής: Στα κυανόλευκα ο Αθανασιάδης

Ο Ηρακλής προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική κίνηση, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του 33χρονου τερματοφύλακα, Γιώργου Αθανασιάδη.

Ηρακλής: Στα κυανόλευκα ο Αθανασιάδης
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Ο Ηρακλής επισημοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο με στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 7 Απριλίου 1993, ο έμπειρος τερματοφύλακας συνδέεται άρρηκτα με τον ΗΡΑΚΛΗ, καθώς εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες του Συλλόγου και φόρεσε τη φανέλα με τον Ημίθεο στο στήθος, κάνοντας τα πρώτα σημαντικά βήματα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία σπουδαία πορεία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε Πανθρακικό, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ, ΑΕΚ Λάρνακας και Άρη ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της πορείας της Sheriff Tiraspol στο UEFA Champions League. Παράλληλα, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τον οδήγησαν και στην Εθνική Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Με πολύτιμες εμπειρίες, σημαντικές διακρίσεις και παραστάσεις από κορυφαίες διοργανώσεις, επιστρέφει πλέον στον ΗΡΑΚΛΗ για να προσθέσει την ποιότητα, την προσωπικότητα και την ηγετική του παρουσία στη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Απλώς κάνουν έναν κύκλο για να επιστρέψουν εκεί όπου ξεκίνησαν.

Γιώργο, καλώς ήρθες ξανά σπίτι σου.

Καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!»

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