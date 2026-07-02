Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Λεκ

Στον Ηρακλή θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο 26χρονος Αμερικανός, Τζέιλεν Λεκ.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Jalen Lecque που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου του 2000 στο Manhattan της Νέας Υόρκης. Έχει ύψος 1,93 μ. και αγωνίζεται στη θέση του shooting guard.

Από το Brewster Academy High School βρέθηκε, χωρίς να επιλεγεί στο draft του NBA, στους Phoenix Suns, με τους οποίους υπέγραψε τον Ιούλιο του 2019 τετραετές συμβόλαιο, τα δύο χρόνια εκ των οποίων ήταν εγγυημένα.

Ξεκίνησε τη χρονιά στη G-League, στη θυγατρική των “Ήλιων”, τους Northern Arizona Suns, με τους οποίους έπαιξε 33 αγώνες, έχοντας 13,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ. Οι Suns τον κάλεσαν πίσω και στις 16 Ιανουαρίου του 2020 έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, στη νίκη του Phoenix επί των New York Knicks, ενώ κατέγραψε συνολικά πέντε συμμετοχές τη σεζόν 2019-2020 με τους “Ήλιους”.

Τον Νοέμβριο του 2020 έγινε δύο φορές ανταλλαγή μέσα σε εννέα μέρες, αρχικά στους Oklahoma City Thunder κι εν συνεχεία στους Indiana Pacers. Αγωνίστηκε τέσσερις φορές με τους Pacers και στις 25 Μαρτίου του 2021 αποτέλεσε παρελθόν για την ομάδα της Indiana. Συνέχισε στους Fort Wayne Mad Ants, στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, μετρώντας 14,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 14 παιχνίδια.

Στα μέσα του Οκτωβρίου του 2021 υπέγραψε συμβόλαιο προπονητικού καμπ με τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι τον “έστειλαν” στη θυγατρική τους στη G-League, τους Wisconsin Herd. Σε 28 αναμετρήσεις τα νούμερά του ήταν: 16,1 πόντοι, 4,1 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ.

Παρέμεινε και τις δύο επόμενες σεζόν (2022-2024) στη G-League, φορώντας τη φανέλα των Rio Grande Valley Vipers, με απολογισμό 16,8 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ και 1,4 κλεψίματα σε 28 αναμετρήσεις την πρώτη χρονιά και 13,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 31 ματς.

Το 2024 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να παίξει για λογαριασμό της Hapoel Afula. Σε 21 παιχνίδια πετύχαινε 15,3 πόντους, έπαιρνε 3,4 ριμπάουντ, έδινε 3,1 ασίστ κι έκανε 1,2 κλεψίματα.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο (2025-2026) ήταν παίκτης της Demir Insaat Buyukcekmece, σημειωνοντας 15,7 πόντους, μαζεύοντας 3,4 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ σε 24 αγώνες».