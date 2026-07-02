· Παναθηναϊκός

Χατζηδάκης για Βοτανικό: «Το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027»

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του υπό ανέγερση γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Χατζηδάκης για Βοτανικό: «Το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις, ήλεγξε την πορεία των εργασιών και σε δηλώσεις του εμφανίστηκε απολύτως σίγουρος πως το έργο θα παραδοθεί την ακριβή ημερομηνία που έχει οριστεί από το χρονοδιάγραμμα. Το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Τα έργα προχωράνε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 2027-28...»

COMMENTS
LATEST NEWS
13:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε Φερνάντες η Τότεναμ

13:52 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Λεκ

13:35 ΣΠΟΡ

Ο Μάκης Μίτας μαγειρεύει και εξομολογείται: «Για ένα πιάτο δεν έγινα Ολυμπιονίκης!»

13:20 ΣΠΟΡ

Τζόκοβιτς: «Ο Στέφανος δε βρίσκεται σε καλή φόρμα» (vid)

13:17 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Στα κυανόλευκα ο Αθανασιάδης

12:48 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο MVP

12:48 SUPER LEAGUE

Στον Αστέρα AKTOR ο Άλεξ Μέντεθ

12:45 EUROLEAGUE

Euroleague: «Αναμένεται φασαρία και… άνοδος θερμοκρασίας» (vid)

12:21 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανακοινώθηκε ο Κώστας Αποστολάκης

12:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στο «τριφύλλι» η Αρίκα Κάρτερ

12:15 SUPER LEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του τον Μικέλ Βέσγκα»

12:11 EUROLEAGUE

Τέλος ο Σκαριόλο από τη Ρεάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας