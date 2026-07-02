Χατζηδάκης για Βοτανικό: «Το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027»

Στις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό, βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις, ήλεγξε την πορεία των εργασιών και σε δηλώσεις του εμφανίστηκε απολύτως σίγουρος πως το έργο θα παραδοθεί την ακριβή ημερομηνία που έχει οριστεί από το χρονοδιάγραμμα. Το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Τα έργα προχωράνε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 2027-28...»