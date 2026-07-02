Μουντιάλ 2026: Οι οικοδεσπότες Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ στους «16» με μηδέν παθητικό

Ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μάλιστα κοινό χαρακτηριστικό την εξαιρετική αμυντική τους εικόνα, καθώς κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους σε όλα τα παιχνίδια της πρώτης φάσης.

Οι τρεις οικοδέσποινες δείχνουν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την έδρα τους, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγονται στις πιο σταθερές και συμπαγείς ομάδες της διοργάνωσης μέχρι στιγμής και συνεχίζουν με ανεβασμένη ψυχολογία στη νοκ-άουτ φάση.