Δύσκολες ήταν οι στιγμές κατά την αποχώρηση του Κώστα Καρέτσα από τον αγωνιστικό χώρο, όπως αποκάλυψε ο Όλε Μποκ, αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η ξαφνική αδιαθεσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο Έλληνας άσος διέκοψε απότομα την προσπάθειά του, σταμάτησε να τρέχει και λίγο αργότερα βρέθηκε στο έδαφος, προκαλώντας την έντονη ανησυχία όσων βρίσκονταν στο γήπεδο. Ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η αδιαθεσία του σχετίζεται με ξαφνικό πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέος κύκλος εξετάσεων, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε σοβαρό ενδεχόμενο.

Την κατάσταση που επικράτησε κατά την αποχώρηση του Καρέτσα περιέγραψε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μποκ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στη συγκεκριμένη δύσκολη στιγμή.

«Βγήκα μαζί του από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε ουσιαστικά να μιλήσει. Ελπίζουμε να γίνει πολύ γρήγορα καλά και να μην είναι κάτι σοβαρό», ανέφερε ο Όλε Μποκ, τονίζοντας παράλληλα πως το περιστατικό εκδηλώθηκε ξαφνικά.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ αναφέρθηκε και στην απουσία του Καρέτσα από προπόνηση μέσα στην εβδομάδα, αποκλείοντας οποιαδήποτε σύνδεση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει τότε ο Έλληνας άσος ήταν διαφορετικό.