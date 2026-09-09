Στην Καλαμάτα ο Ζιντάν

Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα της Καλαμάτας η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του χαφ Μπεν Ζιντάν από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα:

“Σε ακόμη μία κίνηση ισχυροποίησης του ρόστερ της προχωράει η Μαύρη Θύελλα, η οποία ανακοινώνει την απόκτηση του Μπεν Ζιντάν (Μαμαντού Μπεν Ζιντάν Σουμαορό).

Ένας ακόμη νεαρός σε ηλικία ποδοσφαιριστής, ο οποίος παρότι μόλις 20 ετών έχει προλάβει ήδη να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από το πρωτάθλημα της Γαλλίας αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία Right to Dream στην Γκάνα. Η Μπαστιά ξεχώρισε το ταλέντο του και τον απέκτησε, με τον Μπεν Ζιντάν να παίζει στη δεύτερη ομάδα του ιστορικού γαλλικού συλλόγου, καταγράφοντας 16 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ.

Οι εμφανίσεις του έφεραν τη μεταγραφή του στην Ντρίτα, με την οποία έπαιξε τόσο στην πρώτη κατηγορία του Κοσόβου όσο και στη League Phase του Conference League.

Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα μας και αποτελεί ακόμη μία επιλογή στα χέρια του προπονητή μας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα καλωσορίζει τον Μπεν Ζιντάν στην οικογένεια της Μαύρης Θύελλας και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο”.