Στην τελική της φάση η δίκη Μαραντόνα

Οι μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν υπέρ της κατ’ οίκον φροντίδας του Αργεντίνου μύθου, με τη δική να μπαίνει πλέον στο τελικό της στάδιο.

Στην τελική της φάση η δίκη Μαραντόνα
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Σε νέα φάση μπήκε η πολύκροτη δίκη για τα αίτια θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, πλέον. Με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων, που κλήθηκαν από την υπεράσπιση για την ιατρική ομάδα που δικάζεται, να τάσσονται υπέρ της κατ’ οίκον φροντίδας του μύθου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η δίκη μετράει ήδη 40 συνεδριάσεις και έχει και συνέχεια, αν και όλα δείχνουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε και η έδρα θα έχει την τελική της ετυμηγορία αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τον σπουδαίο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Οι δύο ειδικοί σε θέματα εθισμών, που κλήθηκαν να καταθέσουν, ξεκαθάρισαν πως λόγω του ιατρικού ιστορικού του Μαραντόνα δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε τοποθετηθεί σε εξειδικευμένο ίδρυμα για την ανάρρωσή του στο σπίτι. «Ο νόμος για την ψυχική υγεία ορίζει ότι οποιαδήποτε νοσηλεία πρέπει να είναι η έσχατη λύση και να παραμένει εντελώς εξαιρετική», τόνισε ο ψυχολόγος Νταμιαν Μπαρέιρο. Από τη μεριά του ο Ινάσιο Ο’ Ντόνελ, κοινωνιολόγος που ειδικεύεται επίσης στον εθισμό, επεσήμανε ότι εάν ένας ασθενής «δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και παραμένει σε εγκράτεια, δεν χρειάζεται να δεσμευτεί».

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