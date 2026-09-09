Σοκ στον ελληνικό αθλητισμό: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

Στο πένθος έχει βυθίσει την πόλη της Έδεσσας αλλά και την οικογένεια του κλασικού αθλητισμού ο απροσδόκητος χαμός της 22χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου.

Η νεαρή αθλήτρια βρήκε τραγικό χαμό σε τροχαίο που συνέβη στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, σκορπώντας τη θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρετά με βαθιά οδύνη την αθλήτριά του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».