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ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης: Με φόντο την πρώτη νίκη στη League Phase

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο το πρώτο τρίποντο στην διοργάνωση, μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ.

ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης: Με φόντο την πρώτη νίκη στη League Phase
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Με στόχο να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο Στάδιο (09/09, 17:00), για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί μπήκαν στη League Phase με έναν σημαντικό βαθμό, καθώς απέσπασαν λευκή ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην 1η αγωνιστική. Πλέον, απέναντι στον Νέστο, ο στόχος είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση του ΟΦΗ στη βαθμολογία.

Εκτός αποστολής του ΟΦΗ έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Πούγγουρας, Ισέκα, Μαρινάκης, Σιέλης και Κουτσουπιάς.

Από την άλλη πλευρά, ο Νέστος Χρυσούπολης γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase, καθώς ηττήθηκε με 0-2 από την ΑΕΚ στη Χρυσούπολη. Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, η ομάδα της Καβάλας ταξιδεύει στην Κρήτη με στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι στον ΟΦΗ.

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