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ΑΕΚ: Τρίτη νίκη στο Champions League, 20 χρόνια μετά τον θρίαμβο με τη Μίλαν

Η ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πανηγύρισε ξανά νίκη σε όμιλο του Champions League, δύο δεκαετίες μετά το ιστορικό «τρίποντο» κόντρα στη Μίλαν.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Τρίτη νίκη στο Champions League, 20 χρόνια μετά τον θρίαμβο με τη Μίλαν
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Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Η «Ένωση» λύγισε 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena και πανηγύρισε νίκη σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.

Η προηγούμενη φορά που οι «κιτρινόμαυροι» είχαν καταφέρει να πάρουν «τρίποντο» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ήταν στις 21 Νοεμβρίου 2006. Τότε, η ομάδα του Λορέντσο Σέρα Φερέρ είχε υποδεχθεί τη Μίλαν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων και είχε γράψει μία από τις πιο ξεχωριστές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας της, κερδίζοντας επίσης με 1-0.

Κοινό στοιχείο ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις είναι, μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το γκολ. Και στις δύο περιπτώσεις η ΑΕΚ πήρε τη νίκη χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ ξένου ποδοσφαιριστή, με τον Ζούλιο Σέζαρ να σκοράρει απέναντι στους «ροσονέρι» με το εντυπωσιακό χτύπημά του, σε μια φάση που έμεινε στην ιστορία μαζί με την ατάκα «Φύγε Λύμπε!».

Το 1-0 απέναντι στη ΛΑΣΚ είχε ακόμα μια ιδιαίτερη σημασία για την «Ένωση», καθώς αποτέλεσε την τρίτη νίκη της σε όμιλο του Champions League. Όλες έχουν έρθει με το ίδιο σκορ, κάτι που αποτελεί ένα ξεχωριστό στατιστικό της ευρωπαϊκής παρουσίας της.

Η πρώτη από αυτές τις νίκες είχε έρθει απέναντι στη Λιλ, στο ΟΑΚΑ, όταν ο Νίκος Λυμπερόπουλος είχε βρει δίχτυα κι είχε χαρίσει στην ΑΕΚ το πρώτο της τρίποντο στη βασική φάση της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις από το ΑΕΚ – Μίλαν του 2006:

ΑΕΚ: Σορεντίνο, Τσιρίλο, Δέλλας, Παπασταθόπουλος, Τζιωρτζιόπουλος (78' Μόρας), Ζήκος, Έμερσον, Μαντούκα, Τόζερ (66' Κυριακίδης), Ζούλιο Σέζαρ (86' Χετεμάι), Λυμπερόπουλος.

Μίλαν: Ντίντα (78' Κάλατς), Μπρόκι, Μαλντίνι, Κοστακούρτα (46' Γιανκουλόφσκι), Σίμιτς, Ολιβέιρα (70' Μποριέλο), Ζέεντορφ, Πίρλο, Κακά, Μπονέρα, Ιντσάγκι.

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