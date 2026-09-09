Κωνσταντίνος Καρέτσας: «Ένιωσα ένα ρίγος, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό» - Όσα είπε ο Χούμελς

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League, καθώς χρειάστηκε να αποχωρήσει από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

Ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε με φορείο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, μέσα σε χειροκροτήματα από τους φιλάθλους, με τις εικόνες να προκαλούν ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

Μετά το περιστατικό, ο Ματς Χούμελς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι γιατροί δεν εξέταζαν τα πόδια του Καρέτσα, αλλά επικεντρώθηκαν στο πάνω μέρος του σώματός του, κάτι που όπως ανέφερε του προκάλεσε έντονη ανησυχία. «Όταν είδα ότι οι γιατροί δεν εξέταζαν καν τα πόδια του και ασχολούνταν μόνο με το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που δεν θα ευχόσουν σε κανέναν και σίγουρα όχι σε έναν τόσο νεαρό ποδοσφαιριστή στο πρώτο του παιχνίδι στο Champions League. Είναι πραγματικά πολύ άσχημες εικόνες. Ελπίζω να ήταν απλώς ένα μικρό κυκλοφορικό πρόβλημα και τίποτα πιο σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε αργότερα για την κατάσταση του Καρέτσα, κάνοντας γνωστό πως ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε από την αναμέτρηση εξαιτίας κυκλοφορικών προβλημάτων. Ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.