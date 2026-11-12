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ΑΕΚ: Επιστροφή για Ερτέλ και Φλιώνη

Ο Γάλλος γκαρντ και ο αρχηγός της Ένωσης συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης της Πέμπτης στη SUNEL Arena, με την παρουσία τους στο σαββατιάτικο παιχνίδι να παραμένει ανοιχτή.

ΑΕΚ: Επιστροφή για Ερτέλ και Φλιώνη
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Θετικά είναι τα νεότερα στην ΑΕΚ αναφορικά με την κατάσταση των Τομά Ερτέλ και Δημήτρη Φλιώνη, καθώς οι δύο παίκτες έχουν ξεκινήσει τη σταδιακή επιστροφή τους στις προπονήσεις της ομάδας.

Στην προπόνηση της Πέμπτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη SUNEL Arena, τόσο ο Γάλλος γκαρντ όσο και ο αρχηγός της Ένωσης πήραν μέρος σε ορισμένες από τις ασκήσεις, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Φλιώνη στην αναμέτρηση του Σαββάτου με τη Δόξα Λευκάδας για τη GBL, αυτή εξακολουθεί να είναι αμφίβολη. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανότητες αμφότεροι να τεθούν τελικά στη διάθεση της ομάδας, ακόμη κι αν ο χρόνος συμμετοχής τους είναι περιορισμένος.

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