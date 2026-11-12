Παρελθόν και επίσημα από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

Αρκετά σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Πιερ Σαζ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λονδίνου έκανε γνωστή την απόλυση του 47χρονου τεχνικού, έπειτα από μόλις πέντε μήνες δουλειάς.

Ο Γάλλος πλήρωσε το «μάρμαρο» του κάκιστου ξεκινήματος, με τους «Αετούς» να βρίσκονται στην τελευταία θέση της Premier League, με συγκομιδή επτά βαθμών σε δέκα αγώνες, και στην 21η θέση της League Phase του Europa League, με πέντε βαθμούς μετά από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Το καλοκαίρι ο Σαζ ανέλαβε το δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον πλέον επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της Κρίσταλ Πάλας, ήτοι τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση τριών τίτλων (κύπελλο Αγγλίας, Community Shield και Conference League).

Η ανακοίνωση της Πάλας: