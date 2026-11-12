Τότε δίνει τη μεγάλη ρεβάνς με την Ισλανδία η Εθνική Ελπίδων

Η Εθνική Ελπίδων έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 2027. Στην πρώτη αναμέτρηση των μπαράζ με την Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ, η «γαλανόλευκη» απέσπασε ισοπαλία 1-1, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις και μεταφέροντας πλέον την υπόθεση της πρόκρισης στην Αθήνα.

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στην ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη την ευκαιρία να διεκδικήσει μπροστά στο ελληνικό κοινό το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, με τη ρεβάνς να αποκτά χαρακτήρα τελικού.

Ο επαναληπτικός έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα (16/11), με ώρα έναρξης στις 19:00, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.