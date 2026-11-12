Πρόστιμο στη Μπεσίκτας για εισβολή οπαδού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Με απόφασή του, το πειθαρχικό όργανο της EuroLeague τιμώρησε με πρόστιμο την ομάδα της Μπεσίκτας για ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, η EuroLeague Basketball επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 7 χιλιάδων ευρώ στον τουρκικό σύλλογο, λόγω εισβολής φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν κατεγράφη στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν οι οπαδοί των «Αετών» αντέδρασαν έντονα κατά του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε πανηγυρίσει έξαλλα το καλάθι που είχε πετύχει μπροστά στους οργανωμένους .

H ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

«Η Μπεσίκτας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ, λόγω της εισόδου ενός φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο, η οποία προκάλεσε την αντικανονική διακοπή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.h) του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague».