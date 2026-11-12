Συνάντηση Βρούτση με τη διοίκηση της GBL για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της GBL, Μιχάλη Μελή, και τον CEO της διοργάνωσης, Ευθύμη Ρεντζιά, με βασικό αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τελευταία το επαγγελματικό μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα, με τις τρεις πλευρές να συμφωνούν στην ανάγκη συνεργασίας και διαλόγου, με γνώμονα το καλό του αθλήματος.

Παράλληλα, υπήρξε συμφωνία στα περισσότερα ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν κατατεθεί προς έγκριση, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Τέλος, εκφράστηκε η προσδοκία ότι μετά την ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΕΟΚ θα αποκατασταθούν οι σχέσεις και θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο και ισχυρό μέτωπο για το ελληνικό μπάσκετ.

H ανακοίνωση

«Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Stoiximan GBL Μιχάλη Μελή και τον CEO της Λίγκας Ευθύμη Ρεντζιά, όπου συζήτησαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό μπάσκετ, σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι προτεραιότητα όλων πρέπει να αποτελεί το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επόμενη ημέρα του, μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και τον σεβασμό των θεσμικών ρόλων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τους κανονισμούς που έχουν κατατεθεί προς έγκριση, υπήρξε συμφωνία στα περισσότερα ζητήματα, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εκφράστηκε η προσδοκία ότι, με την ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΕΟΚ, θα επουλωθούν οι πληγές του προηγούμενου διαστήματος και θ’ ανοικοδομηθεί ένα ενιαίο και ισχυρό μέτωπο για το ελληνικό μπάσκετ».