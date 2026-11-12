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EuroLeague: Στους έξι υποψήφιους για μόνιμη άδεια ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το Reuters

Ο «δικέφαλος», η Βαλένθια και η Παρί στην τελική διαδικασία αξιολόγησης

EuroLeague: Στους έξι υποψήφιους για μόνιμη άδεια ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το Reuters
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Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ αποκάλυψε το Reuters, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται ανάμεσα στις έξι ομάδες που έχουν περάσει στην τελική φάση αξιολόγησης για την εξασφάλιση μόνιμης άδειας συμμετοχής στη EuroLeague.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, εκτός από τον ΠΑΟΚ, στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται η Βαλένθια, η Ρόμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και η Παρί. Η διοργάνωση αναμένεται να προχωρήσει σε ψηφοφορία μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες, με την απόφαση να τοποθετείται χρονικά πριν από την ολοκλήρωση του 2026.

Οι έξι σύλλογοι φέρονται να συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της EuroLeague. Στα κριτήρια που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται η αγωνιστική δυναμική των ομάδων, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, αλλά και η ανταπόκριση του κόσμου και η προσέλευση των φιλάθλων.

Για τον ΠΑΟΚ, η παρουσία του ανάμεσα στους έξι φιναλίστ αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση των προοπτικών του και τον φέρνει στο προσκήνιο των διεργασιών που αφορούν τη διεύρυνση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο σχεδιασμός προβλέπει την ένταξη και των έξι ομάδων στη EuroLeague από τη σεζόν 2027-28. Ακόμη, πάντως, και αν δεν εξασφαλίσουν όλες μόνιμη άδεια, δεν αποκλείεται να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής μέσω προσωρινής άδειας.

Το Reuters επικαλείται πηγές που βρίσκονται κοντά στη EuroLeague, ενώ τις πληροφορίες φέρεται να επιβεβαιώνει και υψηλόβαθμο στέλεχος ενός από τους 13 συλλόγους που αποτελούν μετόχους της διοργάνωσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση, ωστόσο η παρουσία του ΠΑΟΚ στην τελική εξάδα των υποψηφίων συνιστά ένα σημαντικό βήμα. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να δείξουν αν ο «Δικέφαλος» θα εξασφαλίσει θέση στη νέα εποχή της EuroLeague.

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