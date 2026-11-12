Ενκάμουα: «Δίνει επιπλέον κίνητρο το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Ο Ολιβιέ Ενκάμουα αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (13/11, 21:15), υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του οφείλει να παρουσιαστεί με αυτοπεποίθηση και χωρίς φόβο απέναντι στους «πράσινους».

Αναλυτικά όσα είπε

«Πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να μην επιτρέψουμε το physicality του αντιπάλου να μας επηρεάσει ή να μας φοβίσει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νίκη».

Όσον αφορά την ατομική ετοιμότητά του: «Προσπάθησα να είμαι έτοιμος για κάθε κατάσταση στην οποία μπορεί να με χρειαστεί ο προπονητής. Το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, αλλά κάθε αγώνας είναι σημαντικός και τους προσεγγίζουμε όλους με τη σωστή νοοτροπία».