Νέο «πλήγμα» στην Εθνική Ελπίδων: Αποχώρησε τραυματίας και ο Μοναστηρλής (vid)
Νέο πρόβλημα προέκυψε για την Εθνική Ελπίδων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ισλανδία, καθώς μετά τον Νόα Άλεν, ο Δημήτρης Μοναστηρλής αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι.
Δεύτερο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για την Εθνική Ελπίδων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ για τα προκριματικά του Euro U21.
Συγκεκριμένα, μετά τον Νόα Άλεν, αναγκαστικά από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού αποχώρησε και ο Δημήτρης Μοναστηρλής, με τον Μπότη να περνάει στη θέση του στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης.