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Μαυροπάνος: «Η Ολλανδία θα ψάξει τα κενά μας – Μεγάλη δύναμη ο κόσμος»

Το μήνυμα του Μαυροπάνου στους φιλάθλους πριν από τη μάχη με την Ολλανδία.

Μαυροπάνος: «Η Ολλανδία θα ψάξει τα κενά μας – Μεγάλη δύναμη ο κόσμος»
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Την Εθνική Ελλάδας εκπροσώπησε ο Ντίνος Μαυροπάνος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία για το Nations League, με τον διεθνή στόπερ να αναλύει τα στοιχεία που κάνουν τους «οράνιε» έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο.

Ο αμυντικός της Γουέστ Χαμ αναφέρθηκε στην επιθετική ποιότητα και τις δυνατότητες των Ολλανδών, επισημαίνοντας ουσιαστικά τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή η ελληνική ομάδα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο Μαυροπάνος δεν παρέλειψε να απευθυνθεί στους Έλληνες φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης και αναγνωρίζοντας τη σημασία της στήριξής τους στην προσπάθεια της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μαυροπάνος

«Η Ολλανδία έχει ποιότητα σαν ομάδα. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα. Στο δεύτερο ημίχρονο κάθισε, κάτι που είναι λογικό. Περιμένουμε την ίδια επιθετικότητα, να ψάχνει τα κενά στα μεσοδιαστήματα του αντιπάλου».

Για την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων: «Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε και εδώ το φίλαθλο κοινό μαζί μας. Θα μας δώσει μεγάλη δύναμη. Είναι ένα κίνητρο για εμάς να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον κόσμο μας και αυτή η υποστήριξη μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς».

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