Γιοβάνοβιτς: «Η ομάδα απολαμβάνει να παίζει τέτοια παιχνίδια» - Τι ανέφερε για τον Κουρμπέλη

Για μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League. Η «γαλανόλευκη» θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στη διοργάνωση, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας τον υψηλό βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η αποστολή της ελληνικής ομάδας απέναντι στους «οράνιε».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην αγωνιστική κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την ετοιμότητά του, ενώ εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει η Εθνική το παιχνίδι στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

Για τις πιθανότητες της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία: «Περιμένουμε να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει την Ολλανδία. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι για να ελπίζουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για τα δύο παιχνίδια που απομένουν: «Μας έμειναν δύο δύσκολα παιχνίδια και θέλουμε να τα ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για την κατάσταση του Κουρμπέλη: «Δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί ο Κουρμπέλης. Θα δούμε πώς θα είναι σήμερα. Σίγουρα δημιουργείται ένα θέμα, γιατί σε συνδυασμό με τον Ζαφείρη, που είναι εκτός λόγω καρτών, πρέπει να δούμε σε ποιον βαθμό μπορούμε να υπολογίζουμε στον Δημήτρη».

Για την Ολλανδία και τον τρόπο που πρέπει να αγωνιστεί η Εθνική: «Η δύναμή τους είναι πάντα σημαντική και γι’ αυτό βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Το ζήτημα για εμάς είναι τι πρέπει να κάνουμε για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να παίζουμε απέναντι σε κάθε αντίπαλο και να εκμεταλλευόμαστε τους χώρους που θα μας δοθούν».

Για τον αγωνιστικό προσανατολισμό της Εθνικής: «Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον προσανατολισμό μας. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό που κάναμε στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ήταν αποτελεσματικό. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναφορικά με τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά».

Για τον αγωνιστικό προσανατολισμό της Εθνικής: «Υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τον προσανατολισμό μας. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό που κάναμε στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ήταν αποτελεσματικό. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναφορικά με τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά».

Για το προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία: «Με τους Ολλανδούς κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο η Ολλανδία επέβαλε τον ρυθμό της. Ήταν κυρίαρχοι και εμείς παθητικοί, με το σκορ να φτάνει στο 2-0. Είναι ομάδες που έχουν την ποιότητα να δημιουργούν πολλές ευκαιρίες».

Για τα τέσσερα παιχνίδια σε διάστημα 11 ημερών: «Αυτό που έγινε με τα τέσσερα παιχνίδια ήταν λάθος. Ο αριθμός των αγώνων ήταν τεράστιος. Τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 11 ημέρες. Ίσως για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν πολλούς παίκτες στη διάθεσή τους, να μην αποτελεί πρόβλημα. Για εμάς, όμως, ήταν πρόβλημα. Είχαμε τραυματισμούς, είχαμε απώλειες παικτών και αυτή η διαδικασία που είχαμε φέτος δεν εξυπηρέτησε κανέναν».