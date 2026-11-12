Λεσόρ: «Δεν είμαι ακόμα 100% έτοιμος, αλλά επιστρέφω στον παλιό μου εαυτό»

Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens και την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους».

Ο Γάλλος σέντερ γνωρίζει καλά πως το να διατηρήσεις όσο περισσότερο γίνεται την έδρα σου αλώβητη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των υψηλών στόχων της ομάδας, γι' αυτό και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της δύσκολης αποστολής απέναντι στους Καταλανούς.

Παράλληλα, μίλησε για τη δική του αγωνιστική κατάσταση, αποκαλύπτοντας πως αισθάνεται καθημερινά καλύτερα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχει φτάσει ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων του μετά τον τραυματισμό του.

Με διάθεση να συνεχίσει να δουλεύει και να ανεβάζει την απόδοσή του, ο Λεσόρ έδειξε πως βλέπει ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για την επιστροφή στην πράσινη έδρα και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η Θύρα 13.

https://www.instagram.com/p/DfpkIsbIZj1/

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα και πόσο σημαντικό είναι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε ταξίδι αυτή την εβδομάδα: «Ξέρεις, είναι μια μεγάλη αναμέτρηση, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και να προστατεύσουμε την έδρα μας. Έχουμε ήδη μία ήττα στο γήπεδό μας και προσπαθούμε να παραμείνει αυτή η μοναδική σε ολόκληρη τη σεζόν.

Για τη φετινή του κατάσταση: «Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει. Ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια θα είναι η δική μου στιγμή να ξεχωρίσω, σε κάποια άλλα θα είναι η σειρά των συμπαικτών μου. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε νίκες και να προσπαθήσουμε να βρεθούμε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα εκπροσωπώ. Με τον κόουτς Εργκίν Αταμάν προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Πριν από αυτό, με τον Ζέλικο στην Παρτιζάν, το ίδιο. Και νωρίτερα στη Μονακό, πάλι το ίδιο.

Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Μπαίνω στο παρκέ και προσπαθώ να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, να δίνω το 100%, να σέβομαι το παιχνίδι και να κάνω τα πάντα για να φτάσω στη νίκη».

Για το αν η φετινή είναι η καλύτερη εκδοχή του: «Το ελπίζω. Ελπίζω να μπορέσω να είμαι τόσο καλός, αν όχι καλύτερος, από ό,τι ήμουν πριν από τον τραυματισμό μου.

Νιώθω κάθε μέρα και καλύτερα. Αισθάνομαι ότι επιστρέφω στον παλιό μου εαυτό. Έχω ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου. Δεν βρίσκομαι ακόμα στο 100% και μπορώ να το καταλάβω. Νιώθω ότι έχω τεράστια περιθώρια βελτίωσης.

Αυτό είναι που με κρατάει motivated, ώστε να συνεχίζω να δουλεύω καθημερινά, να πιέζω τον εαυτό μου και να γίνομαι καλύτερος, βοηθώντας παράλληλα και την ομάδα να βελτιώνεται».

Για τις σερί νίκες της Μπαρτσελόνα: «Νιώθω ότι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από εμάς. Έχει να κάνει με το πόσο συγκεντρωμένοι θα παρουσιαστούμε στο παιχνίδι, πόσο έντονα θα παίξουμε και με το πώς θα επιβάλουμε τον ρυθμό μας.

Το βασικό στοιχείο για εμάς είναι σίγουρα τα λάθη. Πρέπει να ελέγξουμε την μπάλα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας. Από εκεί και πέρα, όλα θα εξαρτηθούν από εμάς».

Για το αν του λείπει η ατμόσφαιρα του «T-Center»: «Φυσικά! Θα είναι υπέροχο να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Θα είναι υπέροχο να έχουμε τη Θύρα 13 πίσω μας και ολόκληρη την πράσινη αρένα στο πλευρό μας. Ανυπομονούμε να το ζήσουμε αύριο»!