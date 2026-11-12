Ζαρντέλ: «Έφτασα στον πάτο, παραλίγο να πεθάνω από υπερβολική δόση κοκαΐνης»

Ο Μάριο Ζαρντέλ συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους κορυφαίους σέντερ φορ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκαετίας του '90, αλλά και στις αρχές του 2000. Παρά τις σπουδαίες επιδόσεις του, ωστόσο, δεν κατάφερε να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό του, που δεν ήταν άλλο από τη συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ με την εθνική Βραζιλίας.

«Μέχρι σήμερα δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Σκολάρι δεν με κάλεσε στην εθνική ομάδα το 2002. Ήμουν ανάμεσα στους πέντε καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Με την Πόρτο πέτυχα 168 γκολ σε 175 αγώνες μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ τη σεζόν πριν από το Μουντιάλ της Κορέας και της Ιαπωνίας σημείωσα 55 γκολ σε 42 παιχνίδια με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κατακτώντας το δεύτερο Χρυσό Παπούτσι μου. Αντιλαμβάνομαι ότι η Βραζιλία είχε τότε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, αλλά θεωρώ πως άξιζα μια θέση στην αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

Ο αποκλεισμός από την αποστολή, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, καθώς ακολούθησε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος. «Από εκείνη τη στιγμή, η ζωή μου κατέρρευσε. Έπεσα σε κατάθλιψη και άρχισα να πίνω υπερβολικά. Η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το όνειρο της ζωής μου. Η πρώτη μου σύζυγος με εγκατέλειψε, ενώ προέκυψαν και προβλήματα σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών μας. Ένιωθα ότι έχανα τα πάντα, όμως τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα.

Το καλοκαίρι του 2003 δοκίμασα κοκαΐνη. Βρισκόμουν σε διακοπές και πίστευα ότι μπορούσα να κάνω χρήση, καθώς δεν υπήρχαν έλεγχοι ντόπινγκ. Μου άρεσε, με έκανε να αισθάνομαι ζωντανός και να ξεχνώ την κατάθλιψη. Κάποια στιγμή έμεινα ξύπνιος για μία ολόκληρη εβδομάδα. Στη συνέχεια, παραλίγο να πεθάνω από υπερβολική δόση, όμως ένας φίλος που ήταν μαζί μου μού έσωσε τη ζωή. Τότε έφτασα στον πάτο. Πέρασα μήνες μιλώντας με ψυχιάτρους. Τελικά, κατάφερα να απελευθερωθώ από όλα αυτά όταν γνώρισα τη δεύτερη σύζυγό μου, τη Σάντρα. Με βοήθησε να καταλάβω το νόημα της ζωής και σήμερα είμαι ευτυχισμένος», εξομολογήθηκε.