Η αντίστροφη... μέτρηση για την κρίσιμη «μάχη» της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει. Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» αντιμετωπίζει τους «Οράνιε» στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11) όπου θα μιλήσει για τη νέα πρόκληση της εθνικής μας ομάδας.