GBL: «Μπλόκο» του Βρούτση στην προοπτική του 7ου ξένου - Τα συγχαρητήρια του ΠΣΑΚ

Με εντολή του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο κανονισμός με τους 6 ξένους στην GBL θα παραμείνει ως έχει, με τον ΠΣΑΚ να προχωράει σε ανακοίνωση, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για την συγκεκριμένη απόφαση.

GBL: «Μπλόκο» του Βρούτση στην προοπτική του 7ου ξένου - Τα συγχαρητήρια του ΠΣΑΚ
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Την ικανοποίησή του για την απόφαση να μην προχωρήσει η πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στη GBL εξέφρασε ο ΠΣΑΚ, συγχαίροντας μέσω ανακοίνωσης τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ο Σύνδεσμος ευχαρίστησε τις δύο πλευρές για τη στάση τους, τονίζοντας πως η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Παράλληλα, ο ΠΣΑΚ υπογράμμισε πως η μη αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί πάγια θέση του και κάλεσε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να τοποθετηθούν δημόσια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την…ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».

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