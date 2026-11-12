GBL: «Μπλόκο» του Βρούτση στην προοπτική του 7ου ξένου - Τα συγχαρητήρια του ΠΣΑΚ
Με εντολή του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο κανονισμός με τους 6 ξένους στην GBL θα παραμείνει ως έχει, με τον ΠΣΑΚ να προχωράει σε ανακοίνωση, δίνοντας τα συγχαρητήριά του για την συγκεκριμένη απόφαση.
Την ικανοποίησή του για την απόφαση να μην προχωρήσει η πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στη GBL εξέφρασε ο ΠΣΑΚ, συγχαίροντας μέσω ανακοίνωσης τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
Ο Σύνδεσμος ευχαρίστησε τις δύο πλευρές για τη στάση τους, τονίζοντας πως η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.
Παράλληλα, ο ΠΣΑΚ υπογράμμισε πως η μη αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί πάγια θέση του και κάλεσε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να τοποθετηθούν δημόσια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ:
«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την…ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.
Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».