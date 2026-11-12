GBL: «Μπλόκο» του Βρούτση στην προοπτική του 7ου ξένου - Τα συγχαρητήρια του ΠΣΑΚ

Την ικανοποίησή του για την απόφαση να μην προχωρήσει η πρόταση για την αύξηση των ξένων παικτών στη GBL εξέφρασε ο ΠΣΑΚ, συγχαίροντας μέσω ανακοίνωσης τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Ο Σύνδεσμος ευχαρίστησε τις δύο πλευρές για τη στάση τους, τονίζοντας πως η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών.

Παράλληλα, ο ΠΣΑΚ υπογράμμισε πως η μη αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί πάγια θέση του και κάλεσε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να τοποθετηθούν δημόσια επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΚ:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, τόσο τον κύριο Βρούτση, όσο και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, με προορισμό την…ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ! Διότι η ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, περνάει και μέσα από την προστασία και την ανάδειξη του Έλληνα καλαθοσφαιριστή.

Η μη αύξηση των ξένων στο πρωτάθλημα της GBL, αποτελεί πάγια θέση του Συνδέσμου μας και καλούμε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ, να τοποθετηθούν επί του θέματος».