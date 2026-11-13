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Ολλανδία - Ελλάδα: Απαιτητική μάχη με φόντο τους «8» του Nations League - Η ώρα και τα κανάλια

Ένα βήμα μακριά από τη μεγάλη υπέρβαση η «γαλανόλευκη».

Ολλανδία - Ελλάδα: Απαιτητική μάχη με φόντο τους «8» του Nations League - Η ώρα και τα κανάλια
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Ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία δίνει η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ, όπου αντιμετωπίζει την Ολλανδία (13/11, 21:45) στη «Johan Cruyff Arena», για την 5η αγωνιστική του Nations League. Οι δύο αντίπαλοι ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου με οκτώ βαθμούς, παραμένοντας παράλληλα αήττητοι στη διοργάνωση. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι «οράνιε» του Τσάβι προετοιμάζονται με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά το 2-1 επί της Σερβίας στην προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η ελληνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέσπασε ισοπαλία χωρίς τέρματα στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Γερμανία.

Στο στρατόπεδο των γηπεδούχων, η επιστροφή του Φρένκι ντε Γιονγκ αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη μεσαία γραμμή.

Για την Ελλάδα, ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα από την κατάσταση του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, όπως και ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας. Παράλληλα, στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά ο Ηλίας Κουτσουπιάς της Άντερλεχτ.

Αντίθετα, εκτός λόγω τιμωρίας βρίσκονται οι Ζαφείρης και Σάλιακας, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Δημήτρη Κουρμπέλη, που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο.

Η ώρα και τα κανάλια

Το παιχνίδι για έχει ώρα έναρξης στις 21:45 στη «Johan Cruyff Arena» του Άμστερνταμ, με μετάδοση από τον Alpha και το Novasports Start.

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