Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έβαλε τα κλάματα ο Κάρικ μετά την απόλυση

Με δάκρυα στα μάτια φέρεται να αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάικλ Κάρικ, μετά την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αγγλικά Μέσα.

Ο 45χρονος προπονητής κλήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, όπου ενημερώθηκε για την απόφαση της διοίκησης να ολοκληρώσει τη συνεργασία τους, μόλις δέκα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απόλυσή του ήρθε έπειτα από τα αρνητικά αποτελέσματα και την πτώση της ομάδας στη ζώνη του υποβιβασμού.

Όπως αναφέρει η «Sun», ο Κάρικ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά τον αποχαιρετισμό. «Ήταν δακρυσμένος όταν αποχαιρέτησε τα παιδιά. Ουσιαστικά τους είπε “έφυγα, παιδιά”, έδωσε το χέρι σε μερικούς από αυτούς, μπήκε στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα.

Παρά το γεγονός ότι φέρεται να γνώριζε από τη Δευτέρα πως η απομάκρυνσή του ήταν θέμα χρόνου, ο Άγγλος τεχνικός συνέχισε να βρίσκεται κανονικά στο προπονητικό κέντρο, δουλεύοντας με τους ποδοσφαιριστές που είχαν παραμείνει στο Μάντσεστερ κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων. Μάλιστα, αρκετοί παίκτες απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, ενώ τέσσερις ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας συμμετείχαν την Πέμπτη (12/11) στην προπόνηση της Κ21.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει ως βασική επιλογή για την επόμενη ημέρα τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, με τα σχετικά δημοσιεύματα να κυκλοφορούν ήδη από τις αρχές της εβδομάδας.

Σύμφωνα, τέλος, με τα αγγλικά Μέσα, ο Κάρικ και οι συνεργάτες του αναμένεται να λάβουν αποζημίωση περίπου πέντε εκατομμυρίων λιρών. Έτσι, το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για αποζημιώσεις προπονητών μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013 ξεπερνά τα 105 εκατομμύρια ευρώ.