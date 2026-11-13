Λυμπερόπουλος στο «MATCH MODE»: «Κάναμε λάθος που σταματήσαμε στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους»

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος, 26 χρόνια μετά την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουβέντους με 3-1, αποκάλυψε στον Άγγελο Μπασινά και τον Γιώργο Τσαντάκη το μεγάλο λάθος που έκανε τότε η ομάδα του «τριφυλλιού».

Λυμπερόπουλος στο «MATCH MODE»: «Κάναμε λάθος που σταματήσαμε στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους»
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Ο Νίκος Λυμπερόπουλος βρέθηκε χθες το βράδυ στο studio του «MATCH MODE», καλεσμένος των Γιώργου Τσαντάκη και Άγγελου Μπασινά με τις αναμνήσεις να… ξυπνούν και πάλι.

Ο βετεράνος άσος είχε την ευκαιρία να θυμηθεί τα παλιά, αλλά και οι τρεις τους να σχολιάσουν την ποδοσφαιρική επικαιρότητα.

Ανάμεσα στα… πολλά, ο Νίκος Λυμπερόπουλος αναφέρθηκε και στο παιχνίδι της 8ης Νοεμβρίου 2000, όταν ο Παναθηναϊκός για τη φάση των ομίλων του Champions League είχε επικρατήσει με εμφατικό τρόπο της Γιουβέντους με 3-1 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Τότε όμως, κατά τον Νίκο Λυμπερόπουλο, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Σταμάτησε στα τρία γκολ.

«Εγώ θα πω κάτι άλλο γι αυτό το ματς. Γιατί έχω πει πολλά. Κάναμε ένα μεγάλο λάθος εκεί. Εκεί κάναμε λάθος που σταματήσαμε. Αυτοί δε θα σταματούσαν. Λάθος που σταματήσαμε στο 3-1. Έπρεπε να έχουμε πάει στο 5-1. Έπρεπε να έχει μείνει στην ιστορία μία νίκη με 5-1. Το λέω τώρα… Αυτοί τότε δε θα σταματούσανε. Θα ήθελα να γράψω 5 στη Γιουβέντους».

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