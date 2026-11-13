Ελλάδα: Μέσα ο Κουρμπέλης για Ολλανδία - Αυτοί «κόπηκαν» από Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι

Η ώρα της κρίσιμης δοκιμασίας απέναντι στην Ολλανδία πλησιάζει για την Εθνική Ελλάδας, η οποία ετοιμάζεται για μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία στο πλαίσιο του UEFA Nations League. Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη αποστολή της «γαλανόλευκης» για το παιχνίδι της Παρασκευής (13/11), με τέσσερις ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός της τελικής 23άδας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, παραμένοντας αήττητο στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει καταφέρει να διεκδικεί επί ίσοις όροις την πρόκριση στα προημιτελικά, βάζοντας ισχυρή πίεση σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η αναμέτρηση στην «Johan Cruyff Arena» αποτελεί, επομένως, μία σημαντική ευκαιρία για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προκειμένου να συνεχίσει την εντυπωσιακή της διαδρομή και να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την εξασφάλιση μίας από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 2-2 στην προηγούμενη συνάντησή τους στην Τούμπα, με τους «οράνιε» να περιμένουν πλέον την Εθνική μας στην έδρα τους, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, από τις αρχικές 27 κλήσεις προέκυψαν τέσσερις αποκλεισμοί για την τελική αποστολή. Συγκεκριμένα, οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης και Μπάμπης Κωστούλας δεν συμπεριλήφθηκαν στις τελικές επιλογές, ενώ εκτός έμειναν και οι Ζαφέιρης και Σάλιακας, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι.

Έτσι, η Ελλάδα θα παραταχθεί στο Άμστερνταμ με 23 ποδοσφαιριστές, έχοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει σε τροχιά ιστορικής πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για την Ολλανδία

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς.

Αμυντικοί: Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης.

Μέσοι: Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Κουτσουπιάς, Τριάντης.

Επιθετικοί: Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Τετέι, Καρέτσας.